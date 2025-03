“Tenía mucho miedo”: Camila Arismendi sorprendió al someterse a irreversible procedimiento estético - Chilevisión

La influencer y doble de Cecilia La Incomparable mostró en sus redes sociales las imágenes de la intervención que se realizó en una clínica. "No fue una decisión fácil para mí pero me decidí", expresó.

La influencer Camila Arismendi, conocida por su participación en un reality y por ser la doble de Cecilia La Incomparable, sorprendió al dar a conocer que se sometió a una cirugía estética.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante reveló que decidió intervenir su rostro con un procedimiento ambulatorio pero también irreversible.

En concreto, se trata de una bichectomía, que consiste en la extracción de las bolsas de bichat, cuyo objetivo es disminuir la cantidad de grasa en las mejillas.

"Mis amores bellos. No fue una decisión fácil para mí pero me decidí", contó en la red social. "Adiós cachetitos (...) Tenía mucho miedo pero no me dolió nada", escribió también.

Junto con el anuncio también compartió registros de la intervención, pues Arismendi capturó imágenes desde que ingresó a la clínica hasta que inició los cuidados posteriores al pabellón.

"Linda Cami, en verdad un 10/10, te encantará el resultado final", comentó la doctora que estuvo a cargo de la intervención. "Ya eres hermosa así que esta de más decirlo, muchas gracias por el cariño y confianza", expresó.

Mira el registro a continuación: