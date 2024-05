Steffi Méndez celebra su primer Día de la Madre y explica por qué escondió su embarazo - Chilevisión

Aprovechando el Día de las Madres, Steffi Méndez mostró una imagen de su hijo y reveló detalles sobre su nacimiento. Revisa aquí lo que dijo.

Steffi Méndez celebró su primer Día de la Madre tras haber confirmado su embarazo hace apenas unas semanas en las redes sociales.

En dicha instancia, aprovechó de compartir con sus seguidores y resolver las dudas que estos tenían en torno a su maternidad y la exposición de su bebé, debido a la fama de la familia Méndez.

Steffi detalló por qué ocultó el embarazo

A través de una caja de preguntas en sus historias de Instagram, la actriz radicada en Suecia explicó la razón por la que esperó hasta casi dar a luz para contar la noticia, debido a un plan personal que traía desde que era pequeña.

"Mi vida ha sido expuesta desde muy niña (algo que elegí) y siempre me dije a mí misma que el día que fuera mamá iba a vivir en privado, con los míos, por el simple hecho de saber cuánta maldad hay en la gente de las redes sociales", reflexionó.

En esta misma línea, detalló que le molesta "ver cuántas mujeres critican a otras mujeres mamás, de cómo ser mamá y eso no me gusta", asimismo, confesó que fue "una de las mejores decisiones que he tomado por lejos, aparte de tener un embarazo maravilloso, no me arrepiento de haberlo ocultado".

Para cerrar, comentó que "y si lo conté fue porque, tarde o temprano, se iba a saber igual, quería que fuera a mi manera".

Por otra parte, Méndez también dejó ver una fotografía con los pies de su bebé, el mayor detalle que ha entregado desde el anuncio que estaba embaraza. A su vez, explicó que el menor midió 51 centímetros y pesó 3.750 kg.

Revisa las historias de Steffi Méndez: