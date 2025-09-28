 Taylor Swift entre los asistentes: Selena Gómez compartió las primeras imágenes de su matrimonio - Chilevisión
28/09/2025 09:41

Taylor Swift entre los asistentes: Selena Gómez compartió las primeras imágenes de su matrimonio

En las imágenes se aprecia a la cantante junto a su reciente esposo luciendo atuendos de Ralph Lauren y exhibiendo sus anillos.

Publicado por CHV Noticias

Selena Gómez sorprendió a sus seguidores al publicar en su Instagram fotos de su matrimonio junto al productor musical Benny Blanco.

En los registros se puede ver a la cantante junto a su esposo vistiendo Ralph Lauren y mostrando sus anillos, en una boda se celebró en Santa Bárbara, California y contó con alrededor de 170 invitados.

Entre los asistentes destacaron Paris Hilton, Taylor Swift junto a su pareja, el jugador de la NFL Travis Kelce, además de los coprotagonistas de la intérprete en Only Murders in the Building: Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd.

Hay que recordar que, según informó Variety, Selena Gómez (33) y Benny Blanco (37) se conocieron cuando ella tenía 17 años, gracias a un encuentro organizado por su madre para impulsar sus primeros pasos en la música. Desde entonces mantuvieron una amistad y colaboraron en distintos proyectos.

Sin embargo, la relación amorosa comenzó en 2023, en diciembre de 2024 anunciaron su compromiso y este sábado sellaron su matrimonio.

Mira los registros a continuación:

