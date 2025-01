CHV Check | Es FALSO que Donald Trump haya respondido a Selena Gomez por video sobre deportaciones - Chilevisión

Es FALSO que Donald Trump haya hecho una publicación sobre Selena Gómez en redes sociales. No existe evidencia de que el expresidente haya emitido declaraciones al respecto, ni en su perfil de Truth Social ni en X.



El contenido viral alcanzó más de 354 mil visualizaciones, 13 mil "me gusta", mil retweets y más de 550 comentarios en X. Además, una segunda publicación relacionada tuvo un mayor impacto, con 3 millones de visualizaciones, 61 mil "me gusta", 7 mil retweets y mil comentarios.







La traducción del posteo analizado señala lo siguiente: "Muchos liberales de Hollywood han tomado nuestras acciones para asegurar la frontera de manera muy personal, y no cabe duda de que están sorprendidos de que el gobierno finalmente hizo algo, después de años de inacción. La actriz Selena Gomez, mejor conocida como la tercera amiga en ese programa de misterio de asesinato que Chevy Chase no querría tocar, subió un video a las redes sociales donde estaba en lágrimas por las deportaciones. Selena, estas son personas que rompieron la ley al venir aquí. ¡Algunas también han cometido otros horribles crímenes! Espero que Selena esté tan molesta por las víctimas de estos crímenes. ¡Concéntrate en tu carrera, la gente quiere una secuela de Spring Breakers!".



Para verificar la autenticidad de la supuesta publicación de Trump, realizamos una búsqueda en su cuenta de Truth Social, sin encontrar rastro de dicha declaración. Cabe destacar que se hizo la búsqueda en esa red social al determinar el origen por un detalle de la imagen: El logo de verificado en color rosado. También revisamos su actividad en X, donde tampoco se hallaron registros que respalden que estas palabras le pertenezcan.



El contexto de esta desinformación surge tras el inicio de las deportaciones masivas de migrantes en situación irregular el 23 de enero, medida que generó diversas reacciones. Una de ellas fue la de Selena Gómez, quien expresó su angustia en una historia de Instagram, donde dijo entre lágrimas:



"Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo."









Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:



“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma