“Se me parte el corazón”: El drama de Kel Calderón por complejo estado de salud de su perrita - Chilevisión

La influencer contó que Martina, la mascota que la ha acompañado por 12 años, tiene una serie de complejos diagnósticos, sumado a su avanzada edad.

Kel Calderón se sinceró sobre un complejo momento que atraviesa por la salud de Martina, su perrita yorkshire terrier que la ha acompañado por 12 años.

La influencer usó su plataforma en redes sociales para hacer una petición a sus seguidores y contar el drama que vive debido a la avanzada edad de su mascota.

“Les quiero pedir un favor. No me pregunten por la edad de la Marti o si está viejita porque la respuesta es que sí… Tiene 12 y tiene miles de condiciones que nos cuesta mucho llevar sobretodo para que su calidad de vida no baje ni un 1%”, comenzó contando.

Sin embargo, su edad no es el único problema, ya que la hija de Raquel Argandoña reveló que Martina también tiene una serie de enfermedades, incluido cáncer a la piel.

“Tiene cushing, cáncer a la piel, cataratas en sus ojitos, dermatitis estacional, asma, entre otras cosas y no me gusta hablar del tema ni que me lo recuerden porque sé que está viejita”, expuso.

La sentida petición de Kel Calderón

A pesar de su pena por la situación, Kel Calderón se mostró optimista y esperanzada en darle los mejores cuidados posibles a su mascota por el tiempo que les quede juntas.

“Pero se mueren cómo la cuidamos, la controlamos mega seguido. De hecho actúa como si tuviera 4 años, no le duele nada, ama ir a todas partes y se porta como un cachorro repleta de energía”, aseguró.

Así que por lo mismo insistió en su petición a sus seguidores y pidió que “no me digan más eso que cada vez que me acuerdo se me parte el corazón porque llevamos 12 años juntas siempre y es por lejos mi relación más estable”.