 “Se me parte el corazón”: El drama de Kel Calderón por complejo estado de salud de su perrita - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 14:02

“Se me parte el corazón”: El drama de Kel Calderón por complejo estado de salud de su perrita

La influencer contó que Martina, la mascota que la ha acompañado por 12 años, tiene una serie de complejos diagnósticos, sumado a su avanzada edad.

Publicado por CHV Noticias

Kel Calderón se sinceró sobre un complejo momento que atraviesa por la salud de Martina, su perrita yorkshire terrier que la ha acompañado por 12 años.

La influencer usó su plataforma en redes sociales para hacer una petición a sus seguidores y contar el drama que vive debido a la avanzada edad de su mascota.

VER MÁS DE KEL CALDERÓN

“Les quiero pedir un favor. No me pregunten por la edad de la Marti o si está viejita porque la respuesta es que sí… Tiene 12 y tiene miles de condiciones que nos cuesta mucho llevar sobretodo para que su calidad de vida no baje ni un 1%”, comenzó contando. 

Sin embargo, su edad no es el único problema, ya que la hija de Raquel Argandoña reveló que Martina también tiene una serie de enfermedades, incluido cáncer a la piel

Tiene cushing, cáncer a la piel, cataratas en sus ojitos, dermatitis estacional, asma, entre otras cosas y no me gusta hablar del tema ni que me lo recuerden porque sé que está viejita”, expuso. 

La sentida petición de Kel Calderón 

A pesar de su pena por la situación, Kel Calderón se mostró optimista y esperanzada en darle los mejores cuidados posibles a su mascota por el tiempo que les quede juntas. 

“Pero se mueren cómo la cuidamos, la controlamos mega seguido. De hecho actúa como si tuviera 4 años, no le duele nada, ama ir a todas partes y se porta como un cachorro repleta de energía”, aseguró. 

Así que por lo mismo insistió en su petición a sus seguidores y pidió que “no me digan más eso que cada vez que me acuerdo se me parte el corazón porque llevamos 12 años juntas siempre y es por lejos mi relación más estable”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

El aguinaldo Fiestas Patrias es un beneficio del Estado que se entrega exclusivamente durante el mes de septiembre a quienes cumplan los requisitos estipulados. A continuación te contamos todo los detalles.

25/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025