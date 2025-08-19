“Revelación de novio”: Florencia Araneda sorprende al posar con misterioso galán - Chilevisión

La hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda publicó un enigmático carrusel de fotografías en Instagram. En una de ellas aparece con un joven que luego se manifestó en el post con un tierno comentario.

La influencer e hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, Florencia Araneda, sorprendió este lunes al dar a conocer en redes sociales a quien, según sus seguidores, sería su presunto nuevo pololo.

Esto, luego que publicara un carrusel con una serie de misteriosas fotografías, entre ellas, una que sugeriría que podría estar en una nueva relación amorosa.

"Del fin de semana", escribió la creadora de contenidos, en el post cuya primera imagen muestra a ella acompañada por un joven cuyo perfil decidió no mencionar.

Sin embargo, el misterio al parecer fue revelado cuando apareció entre los comentarios el galán en cuestión. "Guapa mi guapa", escribió el sujeto, cuyo nombre en la misma red social es Benjamín Numair.

Quien sería su hermana, pues comentó una mujer con su mismo apellido, se sumó a las réplicas y también dejó un mensaje en la publicación: "Boyfriend reveal (revelación de novio, en español)".

Aunque Areneda no ha emitido comentarios al respecto, no confirmando ni negando la noticia, sus seguidores si reaccionaron al supuesto anuncio: "What??? Dios mío y hace cuánto que era una niña. Dios te guarde siempre y te proteja, disfrute mucho", escribió un internauta.