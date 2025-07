Renuncia CEO que fue “pillado” siendo infiel en concierto de Coldplay - Chilevisión

El video se volvió viral tras el show del 17 de julio en el Gillette Stadium de Boston, cuando la cámara enfocó a una pareja abrazada y la imagen fue proyectada en las pantallas del recinto.

Este sábado se confirmó la renuncia del director ejecutivo de Astronomer, Andy Byron, luego de que se volviera viral un video de él con la directora de recursos humanos, Kristin Cabot, en medio de una "kiss cam" en un concierto de Coldplay.

Hay que recordar que el día antes de la decisión la empresa había decidido suspender a Byron mientras se llevaba a cabo una investigación al respecto.

Las reacciones y las palabras del cantante Chris Martin desataron la polémica, y es que se trataba de una infidelidad, expuesta en vivo y frente a miles de espectadores.

“Vaya, miren a estos dos”, bromeó Chris Martin, líder de Coldplay. “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, agregó.

Quién es Andy Byron, el CEO que renunció luego de la escandalosa "kiss cam" en concierto de Coldplay

Andy Byron era una figura destacada, pero apenas conocida en el mundo de la tecnología, y siempre tuvo un bajo perfil en redes sociales.

Está casado con Megan Kerrigan Byron —quien adoptó el apellido del marido, práctica habitual en Estados Unidos—. Tras darse a conocer este episodio, ella decidió quitárselo y cerrar sus redes sociales.

Por otro lado, Astronomer, la empresa en la que se desempeñaba hasta hoy, es una compañía emergente que alcanzó un gran estatus en el mundo de los softwares empresariales, pese a ser relativamente nueva.

La firma es responsable de Astro, plataforma utilizada por empresas para manejar flujos de datos y ejecutar tareas y notificaciones. Tiene sede en Nueva York y está avaluada en 1.300 millones de dólares.