Recordó al pantano de Shrek: Los memes del piscinazo de Emilia Dides en Viña 2025 - Chilevisión

Un particular detalle en el color de la piscina del Novotel llamó la atención de los internautas que no dudaron en bromear con memes en las redes sociales.

Emilia Dides y Camilo González cumplieron este jueves con el tradicional rito del piscinazo tras ser conorados como reyes del Festival de Viña 2025.

La jornada no estuvo exenta de polémicas, luego de las acusaciones de Faloon Larraguibel, quien apuntó a que el recuento de votos fue irregular y puso en jaque la legitimidad de la elección.

VER MÁS DE VIÑA 2025Debido a la controversia, la propia soberana de la ciudad jardín tomó cartas en el asunto y decidió compartir su corona con la ex Yingo.

“No sé si es algo legal, pero me parece lo correcto compartir este trono. Como dije, no es ella contra mí, ni yo contra ella”, propuso.

La decisión de la Miss Chile se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales, con algunas comentarios que valoraron su generosidad y otros que la criticaron.

Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención del piscinazo, ya que hubo un detalles que llamó la atención de los internautas y televidentes, tanto así que no esperaron para hacer memes.

Se trata del color de la piscina del Novotel de Viña del Mar, donde se llevó a cabo el evento, que generó una serie de reacciones y bromas en internet.

Los memes del pisicnazo de los reyes de Viña

Estaba más estaba más limpia la piscina de Shrek y Fiona que la del hotel #Piscinazo#Viña2025 #PartyChilensisFtViña2025 #FestivalXMega pic.twitter.com/iYq01UexYk — @PORDIOSER0 •̤̣̈̇ (@PORDIOSER0) February 27, 2025

La piscina del Piscinazo #Piscinazo #Viña2025 #HayQueDecirlo13 #VivaViña #EmiliaDides pic.twitter.com/FBp0ENPr7u — 𝙋𝘼𝙍𝘿𝙊𝙙𝙞𝙗𝙪𝙟𝙤 (@pardodibujo) February 27, 2025

Él piscinazo de la Emilia y el agua se ve más sucia 🤮, no se tiro piquero pic.twitter.com/EGaUrJxTry — Patita. 🤪🦮🐶🌹🇨🇱 (@Patrici74986442) February 27, 2025

La piscina está súper cochina. Mañana Emilia Dides amanece con churretera segura — Vito (@vitosx) February 27, 2025

