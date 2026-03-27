“Ya me molesté”: Raquel Argandoña descolocó a Faloon con incómoda pregunta en vivo sobre Rai Cerda

La presidenta del jurado de Fiebre de Baile aprovechó su turno de evaluar la presentación de la influencer para consultar sobre el estado de su relación con el chico reality.

Un incómodo momento se vivió la noche de este jueves en Fiebre de Baile, luego que Raquel Argandoña hiciera una incisiva pregunta a Faloon Larraguibel sobre el estado de su relación con Raimundo Cerda.

Al momento de evaluar la presentación, la presidenta del jurado no se aguantó y, antes de entregar su deliberación, arrinconó a la bailarina con una consulta que no ella pudo evadir.

“Espero que no te molestes, Faloon, ¿por qué se dejaron de seguir con Rai?”, pronunció La Quintrala, desatando el impacto de la oriunda de Melipilla, su bailarín y de la propia animadora del espacio, Diana Bolocco.

“Ya me molesté”, admitió la chica reality. “Te lo pregunto porque en los programas de farándula lo comentaron hoy día, así que yo aprovecho de preguntarte“, explicó Raquel.





Faloon sinceró si sigue o no con Raimundo

La también influencer salió al paso y, tras unos segundos de silencio, se refirió a las especulaciones al asegurar que “hay veces que (los programas de farándula) dicen la verdad y hay veces que no”.

En ese sentido, aclaró que “no (pasa) nada, con Rai hemos estado siempre súper bien“. “Las redes siempre están full pendientes y los programas también. Pero nada, yo creo que, sabiendo que nosotros estamos bien, no nos interesa lo demás”.

Bolocco intervino y, para despejar cualquier duda, preguntó si siguen juntos, a lo que Faloon sinceró: “Sí, estamos juntos, muy bien, aprovecho de mandarle un besito que está en la casa. Él va a estar conmigo en el ‘triángulo de fuego’”.

Mira el momento a continuación: