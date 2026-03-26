“¡Qué lindo es el amor!”: Disley Ramos y Claudio Valdivia se dieron un romántico beso en Fiebre de Baile 2

Disley propuso una dinámica para poder “avanzar con los romances” y la situación terminó en un beso con Claudio Valdivia. ¿Nació el amor que conecta las dos temporadas de Fiebre de Baile?

Este miércoles, en el último capítulo de Fiebre de Baile 2, se encendieron las alarmas de romance después de que Claudio Valdivia y Disley Ramos se dieran un romántico beso.

El participante de la primera temporada sorprendió al ser visto en el backstage, donde confirmó que será parte de los triángulos de fuego que llegarán próximamente al programa, sin dar más detalles.





¿Nació el amor entre Disley Ramos y Claudio Valdivia?

En ese contexto, Disley sacó aplausos tras proponer una “Kiss Cam”: “Yo quería que fuera un momento para que, por favor, avancemos con los romances”, y así diversas duplas participaron de la dinámica.

Sin embargo, Juan Pablo Queraltó jugó sus cartas y llevó la dinámica hasta Claudio, instando a Disley a darle un beso, pero en primera instancia, solo fue en la mejilla.

La situación no pasó desapercibida y en el segundo backstage, Queraltó fue directo al decir: “Usted prometió en el backstage pasado que hay que ir subiendo la intensidad: ¿Usted se atreve a subir la intensidad?”.

Ramos argumentó que lo haría solo porque ella propuso la idea, y luego le dio un piquito a Claudio Valdivia.

“¡Ay, qué lindo es el amor, el amor es tan lindo! (…) ¡Hay amor! ¡Por fin besó a alguien Claudio Valdivia en este programa!”, gritó finalmente Juan Pablo, mientras Pia Weidmann, expareja de Claudio, reía y aplaudía ante la escena junto a su participante, Nico Solabarrieta.