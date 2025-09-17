VIDEO | Rancagua se lució con masiva convocatoria que recreó la tradicional coreografía de “Latinos” - Chilevisión

La reconocida coreógrafa nacional Claudia Miranda fue la encargada de coordinar a los asistentes, logrando un exitoso resultado que quedó grabado en distintos registros.

Cientos de vecinos y familias se congregaron este martes en la Plaza de Armas de Rancagua para celebrar uno de sus íconos más característicos: la tradicional coreografía al ritmo de "Latinos".

Esta popular canción de la agrupación dominicana-estadounidense Proyecto Uno, publicada en 1996, se ha consolidado como uno de los emblemas de la capital de la región de O'Higgins.

Por esta razón, más de un centenar de rancagüinos asistieron al punto cero de la ciudad para hacer la reconocida coreografía con el propósito de elevar la identidad local, en una actividad organizada por WOM y la municipalidad.

La reconocida bailarina y coreógrafa nacional, Claudia Miranda, fue la encargada de enseñar los pasos y coordinar a los asistentes, logrando un exitoso resultado que quedó grabado en distintos registros en redes sociales.

"Bailar es una expresión de alegría, pero también una forma de unirnos en torno a la vida en comunidad. (...) Reunir a tantas personas a bailar esta canción en el centro de la ciudad es una muestra de que tenemos una cultura local vigente y viva", señaló la coreógrafa.

Coreografía será mostrada en inédito documental

El evento contó con la presencia de los influencers Pedro Canales y Rodrigo Fernández, alias "Otakin", así como del comediante rancagüino Iván Arenas, quienes interactuaron con el público y explicaron el origen de este fenómeno cultural.

Rancagua y su popular baile de “Latinos” serán destacados en un capítulo especial de la serie documental “Chile, es más WOM que nunca”, una producción que conectará la cultura y tradiciones a lo largo del país.

