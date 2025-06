Raimundo rompe el silencio y habla sobre indirecta a Faloon: “No es algo tan...” - Chilevisión

El ex Gran Hermano Chile habló sobre su diferencia de edad con la modelo y lo que significa para él.

Raimundo Cerda habló sobre la indirecta que publicó en sus redes sociales hace unos días, la cual se especulaba que podía estar dedicada a su ex pareja Faloon Larraguibel.

El ex Gran Hermano Chile posteó una fotografía suya en Instagram, acompañada de la canción Mayor Que Yo 3, que hace referencia a una mujer mayor a la que desea volver a conquistar.

Cabe destacar que entre la ex pareja existe una diferencia de edad de 10 años, ya que mientras la ex chica Yingo tiene actualmente 36, Rai tiene 26.

"Me causa algo entretenido en la mente"

En conversación con Lima Limón, el influencer explicó que "venía devuelta del entrenamiento, y como tengo un pique largo, de una hora, escucho todo tipo de música, a veces me da por escuchar rock, jazz, tecno, reggaetón...".

"Y como estaba escuchando una playlist de reggaetón antiguo, empezó a sonar Mayor que yo 3... Y nada, me dio risa", agregó.

Raimundo finalizó explicando que "puse el tema porque me causa algo entretenido en la mente, o sea, no interfiere tanto, tenemos diez años de diferencia, pero no es algo tan terrible".