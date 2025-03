“No lo puedo creer”: El desahogo de Faloon Larraguibel tras incómodo episodio en su nueva casa - Chilevisión

La modelo y chica reality usó sus redes sociales para realizar un potente descargo a raíz de una situación que la afectó recientemente, en medio del proceso de mudanza a su nuevo domicilio.

Faloon Larraguibel reapareció en redes sociales para relatar y desahogarse por una incómoda situación que vivió recientemente en medio de la mudanza que está llevando a cabo hacia su nueva casa.

Cabe recordar que la modelo y chica reality fue demandada en agosto pasado por su ex cuñado, Matías Pineda, hermano de Jean Paul Pineda, y la acción judicial buscaba que ella abandone el inmueble en el que residía junto a sus hijos, el que es propiedad de él.

En ese contexto, Larraguibel utilizó sus redes sociales para abordar el proceso de cambio de casa y, en ese contexto, relatar la incómoda situación que le tocó vivir.

"Es que no puedo creer lo que me acaba de pasar. De verdad que no lo puedo creer. Ustedes saben toda mi vida, yo sé que todo es público, porque también he sido parte de eso, de hacer públicas algunas situaciones que me han pasado", comenzó, mostrando su incredulidad por el episodio.

Luego, se refirió por primera vez al proceso judicial que está atravesando, por uso de la propiedad sin contrato formal. "Ustedes saben que me demandaron para salir del departamento y que tenía pocos días para hacerlo", relató, señalando que de todas maneras "iba cambiarme, ya lo tenía listo hace rato".

Fue en medio del proceso de mudanza, concretamente mientras llegaba a su nueva casa, que se percató de la presencia de periodistas, cosa que la molestó mucho y motivó su desahogo, en el que se mostró visiblemente afectada.

"Me vengo a este nuevo lugar, con todas las cosas y me encuentro con la prensa. Me llegan a provocar un ataque de ansiedad, querer salir arrancando. Les pedí por favor que no me grabaran. ¿Cómo es posible que se enteraran así? Y que vinieran a invadir el único espacio privado que tengo", recordó.

"No lo puedo creer, ahí estaban. ¿Esperando qué? ¿Bajarme del auto y empezar a sacar las bolsas? (...) Les pedí por favor que no hicieran eso, que no me grabaran, que me respetaran un poco. ¿Qué es lo que quieren mostrar, hu...? ¿Yo así como con un ataque de ansiedad pidiendo por favor que no me graben?", disparó.