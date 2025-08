¿Qué pasó con Céline Dion? Indirectamente la cantante desmintió su muerte, aunque enfrenta grave enfermedad - Chilevisión

La viralización de una gráfica sobre su fallecimiento se viralizó en redes sociales, sin embargo, la artista se mantiene activa en Instagram.

Durante los últimos días se empezó a especular sobre la muerte de Céline Dion, una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial e intérprete de "My heart will go on", canción principal de la taquillera y recordada película Titanic.

¿Por qué pasó esto? La canadiense fue víctima de un falso rumor sobre su supuesto fallecimiento el cual se propagó rápidamente por redes sociales y generó confusión entre sus millones de seguidores en todo el mundo.

Todo surgió luego de que se viralizara una imagen en blanco y negro de la artista acompañada de su año de nacimiento más el 2025 y la frase "última hora".

Mientras que la descripción indicaba: "Hace 30 minutos la familia anunció entre lágrimas la triste noticia del adiós a la legendaria Céline Dion".

Tras esta falsa publicación no hubo ningún comunicado de Dion, sin embargo, la cantante sigue activa en redes sociales donde compartió hace pocas horas una historia sobre un concierto de David Guetta y una publicación vestida con ropa de ballet.

Céline Dion enfrenta una compleja enfermedad

Desde diciembre de 2022, la artista enfrenta una compleja enfermedad neurológica conocida como Síndrome de la Persona Rígida (SPR).

Este trastorno se caracteriza por rigidez muscular progresiva y espasmos dolorosos. La rigidez suele afectar el tronco y las extremidades, y puede dificultar la movilidad, el habla y causar caídas.

Además, se producen espasmos que pueden ser desencadenados por estímulos como el ruido, el tacto o el estrés emocional.

Tras este diagnóstico, Dion tuvo que cancelar sus giras internacionales, no obstante, ha manifestado su deseo de recuperarse para volver a presentatse ante sus fans.