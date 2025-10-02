 ¿Qué hará con el premio? La honesta respuesta de Carolina Soto tras ganar Top Chef VIP - Chilevisión
ChileVisión
02/10/2025 15:56

¿Qué hará con el premio? La honesta respuesta de Carolina Soto tras ganar Top Chef VIP

La cantante dio luces sobre cómo administrará el millonario premio tras coronarse ganadora del programa. Además, reveló un complejo momento al final de las grabaciones.

Publicado por CHV Noticias

Carolina Soto se convirtió en la flamante ganadora de Top Chef VIP y dio luces de lo que hará con el millonario premio.

La cantante, que se impuso a los finalistas Ricardo Fernández y Mafe Bertero, consiguió el trofeo del programa de cocina y ganó $20 millones y un auto híbrido cero kilómetros.

“¡No tengo puta idea!", confesó Soto al ser consultada por La Cuarta sobre cómo administrará este premio. Sin embargo, confesó: "Lo que sí voy a hacer es manejar ese auto hermoso".

“El honor es más importante que cualquier premio”, recalcó la artista. “Este premio me lo tomo muy humildemente, con mucho agradecimiento,pero siento que me lo merezco. Me esforcé demasiado para esto. Trabajé, estudié, aprendí y lo pasé muy bien”, agregó.

Carolina Soto reveló delicado momento en Top Chef VIP

La exparticipante de Rojo también habló del momento más complejo durante las grabaciones de Top Chef VIP.

Según reveló al citado medio, estuvo a punto de abandonar la competencia producto de un delicado estado de salud.

En el camino me enfermé, me dio neumonía. La última semana de competencia yo estuve hospitalizada tres días y el programa me dio la posibilidad de esperarme hasta que el doctor dijera que podía seguir concursando”, reveló.

Al respecto, indicó que “iba a renunciar, porque dije ‘bueno, mi salud primero’. Obviamente, la palabra neumonía te asusta un poco. Yo soy cantante y trabajo con mis pulmones y con mi respiración”.

“Pero en el programa todos me ayudaron, me apoyaron. Fueron muy bacanes conmigo”, destacó la artista.

