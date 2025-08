¿Qué fue de Nicolás Yunge? El recordado ex chico Perla que encontró su lugar en Reino Unido - Chilevisión

Nicolás Yunge saltó a la fama en 2011 tras participar en el docureality sobre Perla Ilich y su entorno. Actualmente, vive en Liverpool y totalmente alejado de los escándalos mediáticos.

Nicolás Yunge se hizo conocido al participar en el docureality Perla, tan real como tú, que mostraba la vida de la gitana Perla Ilich y su entorno.

En ese contexto, Yunge destacó junto a otros personajes como Maickol González (Dash) y el fallecido Sebastián Leiva (Cangri), mostrando en pantalla un gusto notorio por las fiestas y episodios de conflictos familiares que captaron la atención del público.

Fue parte del reality Amazonas (2012) del programa Salta si puedes (2013), ambos en Chilevisión. Además, participó en espacios faranduleros de la época, como SQP e Intrusos.

Nicolás Yunge

El presente de Nicolás Yunge

Con el cierre del ciclo televisivo, decidió alejarse del medio. En 2019 relató que había enfrentado acoso, amenazas e incluso agresiones debido a su orientación sexual, lo que lo llevó a buscar un nuevo comienzo fuera de Chile.

Fue así como se residió en Liverpool, Reino Unido, en calidad de refugiado por derechos humanos.

“Yo me decidí ir de Chile y esto lo sabe muy poca gente, sólo mi familia. Estaba recibiendo amenazas de muerte, algunas veces fui golpeado, tirado desde escaleras, me pasaron varias cosas, por lo que me decidí ir a Madrid, donde estaba mi papá. Eso resultó ser un gran error, luego me envió a Londres donde un tío, que resultó ser una pesadilla”, explicó en su momento.

En enero de 2023 sufrió la dolorosa pérdida de su hermana menor y ese mismo año fue diagnosticado de cáncer. Pero, después de un año y medio de tratamiento, logró vencerlo.

Alejado de la TV, Yunge adoptó una estética más andrógina: se tiñó de rubio, maquilló sus ojos y resaltó rasgos faciales llamativos. Su estilo ha sido comparado con personajes del mundo del arte y el espectáculo.

A fines de 2024, el joven recibió la emotiva visita de su madre para pasar la Navidad juntos.

Su última publicación, correspondiente a mayo de 2025, lo muestra en compañía de una amiga por distintos lugares del Reino Unido.

