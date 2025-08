¿Qué fue de “La Coty”? La estrella de Generación 2000 dejó la TV para priorizar a su familia - Chilevisión

Con apenas 17 años, Marcela Leighton, mejor conocida como Coty, fue una de las bailarinas más recordadas del segmento Generación 2000 en Venga Conmigo.

Se unió al espacio con apenas 17 años y se mantuvo en pantalla por casi una década, hasta 2002, representando al talento juvenil que conquistó a las familias chilenas con sus coreografías y carisma.

En 2002 decidió alejarse por completo del medio y del espectáculo para dedicarse a formar una familia. Desde entonces, se ha desempeñado por más de 15 años en otras áreas muy ajenas a la televisión.

El presente de Coty de Generación 2000

En una reciente entrevista con Primer Plano, Leighton habló de su presente como asesora financiera y ejecutiva en bancos e instituciones de salud.

Si bien en su época de oro incursionó en la animación, Marcela abandonó este trabajo para dedicarse a la familia. "Me separé y me tocó ser mamá y papá como muchas personas, así que tuve que dejar lo que me gustaba y priorizar 100% mi familia", comentó.

"Empecé en los seguros. Me fue tan bien que después me fui a las inversiones", señaló la exrostro juvenil.

De acuerdo a su perfil en LinkedIn, Marcela ha trabajado en reconocidas empresas del rubro financiero y la salud. Actualmente, es gestora comercial en instituciones de Salud Previsional (Isapres).