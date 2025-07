¿Qué fue de Fernando Kliche? El galán uruguayo que conquistó Chile y sigue activo fuera de la TV - Chilevisión

El actor llegó a Chile en los años '80, donde rápidamente destacó por su presencia escénica, porte clásico y voz profunda en varias teleseries. Actualmente, está lejos de la pantalla chica.

Fernando Kliche es un actor uruguayo que ha desarrollado gran parte de su carrera en Chile, convirtiéndose en uno de los galanes más reconocibles de la televisión nacional durante las décadas de 1990 y 2000.

Nacido en Montevideo en 1954, llegó a Chile en los años '80, donde rápidamente comenzó a destacar por su presencia escénica, porte clásico y voz profunda, cualidades que lo posicionaron como protagonista en diversas producciones dramáticas.

Su rol de galán maduro, seductor y de actitud refinada lo llevó a protagonizar historias románticas y melodramas, muchas veces encarnando personajes con autoridad, como empresarios, médicos o abogados.

Casagrande, Las Herederas, La Intrusa, Marrón Glacé, Amándote y Lola son algunas de las emblemáticas teleseries en las que ha participado.

Uno de los espacios donde más brilló fue Teatro en Chilevisión, emblemático programa que trasladó la magia de las obras teatrales a la pantalla chica.

En este formato, liderado por Patricio Torres, Kliche mostró su versatilidad en una gran variedad de montajes, siempre con un toque de humor y picardía.

El presente de Fernando Kliche

Si bien en la actualidad no está presente en una producción televisiva, el actor de 70 años sigue vigente en obras de teatro, series, audioseries y hasta videos musicales.

"Si me llamaran para una teleserie, trataría de entregar lo mejor. No solamente con trabajar y pagar la cuenta. No. Si tengo algo que aportar, porque tengo toda la experiencia, me gustaría que lo tomaran en cuenta", dijo en una entrevista con The Clinic en 2024.

Fernando Kliche (2025)

En esa misma conversación, el artista no le cerró la puerta a buscar otros trabajos fuera de la actuación: "Si tengo que hacer otro oficio, lo tendré que hacer, porque hay que pagar la cuenta y comer todos los días".

Actualmente, Kliche se mantiene activo con obras de teatro y monólogos humorísticos. Además, recientemente, se robó las miradas con un rol en el videoclip de Frozen de Cris Mj.