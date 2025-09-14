Premios Emmy 2025: Dónde ver la transmisión y a qué hora comienza - Chilevisión

Los Premios Emmy 2025, que celebran lo mejor de la televisión estadounidense, se podrán seguir de dos formas distintas. Conoce aquí cuáles son.

Este domingo 14 de septiembre se llevarán a cabo los premios Emmy 2025, los cuales festejan lo mejor de la televisión estadounidense.

Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara serán algunas de las personalidades encargadas de presentar la ceremonia.

¿Dónde ver y a qué hora empiezan los Premios Emmys?

Este domingo, a contar de las 21:00 horas en Chile podrás seguir el minuto a minuto de la 77° versión de los Premios Emmys 2025.

Eta gran premiación estará disponible para ser vista en vivo a través de TNT y en la plataforma de streaming MAX (HBO).