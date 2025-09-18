 “Por la culpa de...”: Mon Laferte responde a acusaciones de sueldos impagos en su nuevo videoclip - Chilevisión
18/09/2025 17:11

“Por la culpa de...”: Mon Laferte responde a acusaciones de sueldos impagos en su nuevo videoclip

La acusación la realizó una bailarina conocida como Miss Loot a través de su cuenta de TikTok.

Publicado por CHV Noticias

Mon Laferte respondió a las acusaciones de sueldos impagos a las personas que participaron en su nuevo videoclip "Para todas las tiranas" junto a Nathy Peluso.

La polémica surgió a través de TikTok, cuando una bailarina conocida como Miss Loot señaló haber sido parte de la producción, sin embargo, indicó que aún no recibe ningún pago por su trabajo.

“Me da mucha pena decir esto porque son dos artistas a las que admiro, pero sé perfectamente que Mon Laferte está al tanto de la situación y, aun así, decidió lanzar el videoclip. De Nathy Peluso no estoy segura si lo sabe, pero Mon sí, porque forma parte de la producción”, partió señalando la bailarina.

Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha cobrado. La gente no vive de trabajar con una famosa, vive de que le paguen. Por favor, denos el dinero que nos corresponde”, finalizó.

Respuesta Mon Laferte

Por su parte, la cantante nacional Mon Laferte replicó en el mismo video de la bailarina: “¡Hola cariño, me parece terrible! ¿Cómo que no les han pagado? Ahora mismo me pongo en esto, pero ¿quién te dijo que yo soy de la producción? Yo soy artista, no productora".

"Además, la productora es de España y yo vivo en México, yo ni idea de qué productora es, pero me parece de lo más bajo”, agregó.

La chilena finalizó con: “Me pone triste que no se respete su trabajo y que Nathy y yo salgamos perjudicadas por la culpa de otras personas. Como dije antes, ahora mismo me pongo en ello. Cariños”.

En tanto, la intérprete argentina Nathy Peluso fue la primera en responder a la acusación, indicando: “What… ¡Yo no tenía ni idea! A mí me invitaron a este videoclip, no formo parte de la producción".

"Voy a hablar con Monsita, seguro que no sabe nada tampoco. ¡Lo siento! Espero que les paguen urgente como se debe, porque lo dieron todo y fueron muy bellas y trabajadoras”, sentenció.

