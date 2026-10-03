Por completo en español: Shakira y Dua Lipa sorprenden con inesperada colaboración al interpretar Antología

La artista británica fue invitada al escenario durante el octavo concierto de Shakira en su residencia en Madrid.

Una inesperada colaboración surgió entre Shakira y Dua Lipa este sábado, durante el octavo concierto de la colombiana en Madrid, España.

La artista británica fue invitada al escenario, sorprendiendo a los asistentes al evento, que se llevó a cabo en medio de la residencia de Shakira en la capital española.

Dua Lipa se sumó a la cantante y a su banda de músicos para interpretar uno de los grandes clásicos de la colombiana, Antología.

El momento causó revuelo en redes sociales, debido a que la británica sorprendió con un increíble dominio del español, lo que incluso provocó un particular gesto de Shakira.

Cabe recordar que, mientras Dua Lipa se encontraba de gira por Latinoamérica, incluyendo su paso por Chile, incorporó a su repertorio covers de artistas de cada país que visitó.

Durante su presentación en el Estadio Nacional, en noviembre de 2025, interpretó El Duelo del grupo La Ley y Tu Falta de Querer de Mon Laferte.

Revisa los videos de Shakira y Dua Lipa cantando Antología acá

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