03/ 10/ 2026 22:26

“Eran amigos”: Familia exige justicia tras asesinato de joven de 23 años en fonda de Rengo

Han pasado 15 días desde el asesinato de Valentín Maldonado, un joven de 23 años que fue apuñalado en el tórax el pasado 18 de septiembre con un arma blanca. El hecho ocurrió mientras se encontraba trabajando en una fonda de Rengo con el supuesto atacante. “Eran amigos”, aseguraron los familiares de la víctima. Sin embargo, pese a que la identidad del presunto autor ya es conocida, hasta ahora no ha podido ser ubicado ni detenido.