FOTOS | Dua Lipa sorprende con románticas postales de su matrimonio con Callum Turner en Londres

La artista tiene preparada una segunda celebración en Italia junto a grandes celebridades como Elton John, entre otros. Revisa aquí los detalles de sus bodas.

Durante este fin de semana se filtraron imagenes del supuesto matrimonio de Dua Lipa con Callum Turner, sin embargo, la pareja no se había pronunciado al respecto hasta ahora, que la cantante británica-albanesa compartió unas románticas fotos de su compromiso.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado 31 de mayo en el Old Marylebone Town Halle de Londres, tomando por sorpresa a muchos de sus fanáticos, ya que solo se conocían detalles de la celebración que realizaría la pareja en Italia.

Vestida con un traje de falda blanco de Schiaparelli, con un sombrero de ala ancha y guantes a juego como complemento, la artistas de 30 años supo equilibrar la elegancia con la espontaneidad. Mientras tanto, Turner utilizó una chaqueta azul cruzada a medida, con pantalón, camisa y corbata a juego de Ferragamo.





En solo un par de horas, la publicación con las fotografías superaron los 44 mil comentarios de sus amigos, familiares y seguidores, felicitándolos por la boda.

La segunda boda de Dua Lipa

De acuerdo con medios italianos, entre el 5 y el 7 de junio, la pareja tiene preparada una celebración en la ciudad de Palermo, en donde festejarán por tres días su unión.

Se espera que hasta la reunión en Italia lleguen importantes celebridades entre ellos Elton John, quien tendría el papel de testigo en el matrimonio y, además, haría un show privado en la fiesta.

Fotos del matrimonio de Dua Lipa: