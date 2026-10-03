AHORA | Metro de Santiago informa la suspensión de seis estaciones de la Línea 2

La empresa de transporte público comunicó que la interrupción del servicio se debe a una emergencia médica.

Metro de Santiago informó la tarde de este sábado que parte de la Línea 2 se encuentra con su funcionamiento interrumpido.

De acuerdo con la empresa de transporte público, son seis estaciones las afectadas producto de una emergencia médica.

El Parrón

La Cisterna (combinación Línea 4A)

Bosque

Observatorio

Copa Lo Martínez

Hospital El Pino

De modo que, el servicio solo está disponible desde Lo Ovalle hasta Vespucio Norte.

Metro comunicó que “el restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora. Estaremos actualizando la información”.