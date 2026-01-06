 ¿Polémica en Viña 2026? Revelan supuesta razón por la que Dino Gordillo no estará en el certamen - Chilevisión
06/01/2026 16:36

¿Polémica en Viña 2026? Revelan supuesta razón por la que Dino Gordillo no estará en el certamen

Durante varios meses se especuló que el reconocido artista sería una de las cartas fichadas para el humor en esta edición. Sin embargo, su nombre no apareció en el listado definitivo de comediantes.

El anuncio de las y los comediantes que estarán a cargo del humor en el Festival de Viña del Mar 2026 dejó a nadie indiferente, puesto que Dino Gordillo era una de las "cartas fijas" y, sin embargo, no fue considerado para esta edición.

Fueron meses de especulaciones que situaban al humorista como una de las apuestas para el certamen. Dicho lo anterior, en Plan Perfecto revelaron el motivo por el que el artista no fue incluido en la parrilla, pese a los rumores que señalaban que sí estuvo contemplado.

La supuesta razón de la baja de Dino Gordillo de Viña 2026

"Hubo un ejecutivo que le ofreció a Dino Gordillo estar en el Festival y que, finalmente, a última hora, se dan cuenta de que Dino Gordillo no habría tenido una rutina sólida. Me lo acaban de decir", reveló Pablo Candia en el programa de Chilevisión.

Luego, continuó: “Yo encuentro que es irrisorio que digan que no tiene una rutina suficiente o robusta para estar en el Festival, sabiendo que es uno de los humoristas más icónicos de nuestro país”.

Pero no fue todo, ya que el periodista también aseguró que Gordillo no habría quedado en los mejores términos con la organización del festival viñamarino.

“A mí me dicen, por parte de Bizarro y por parte del canal (Mega), que no hay comunicación, que están totalmente cortadas”, sentenció Candia, dando luces de la trama que habría dejado al artista fuera del evento.

