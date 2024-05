“Podría mostrar al mundo lo que usted...“: Nicole Moreno lanzó ácida advertencia a Daniella Campos - Chilevisión

La modelo fitness arremetió contra Daniella Campos dejando una tajante advertencia en sus redes sociales dirigida hacia la panelista.

Nicole Moreno recientemente utilizó sus redes sociales para arremer en contra de Daniella Campos, luego de amenazar con una demanda a los panelistas del programa Sígueme, tras sufir un accidente automovilístico en Vitacura.

Luli realizó su descargo mediante a sus historias de Instagram, donde avisó que interpondrá acciones legales en contra de Campos: "Señorita Daniella Campos, la que realmente será demandada será usted", comenzó expresando en el escrito.

"Por favor le ruego, que no salga más mi nombre desde su linda y apetecida boquita. Le di muchas oportunidades, pero me cansé. No tener 30 segundos de TV que se refiera a mí de manera negativa", agregó.

En esa misma línea, Luli continuó su descargo asegurando que tendría cierta información de Daniella: "Si yo no pensara en su imagen cómo mujer... la verdad es que le podría mostrar al mundo lo que usted ya sabe".

"Te recomiendo bajar un cambio y trabajar como el 99% de las mujeres. No viajando por el mundo haciendo...", concluyó.