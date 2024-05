“Demanda”: Nicole Moreno respondió a Daniella Campos y Michael Roldán tras acusación de “tongo” - Chilevisión

La modelo fitness conocida como Luli respondió en sus redes sociales luego de que Daniella Campos la acusara de "tongo" tras el accidente automovilístico que sufrió en Vitacura.

Luego de que Daniella Campos acusara que Nicole Moreno hizo un "tongo" tras el accidente automovilístico que sufrió en Vitacura, la deportista salió a defenderse y amenazó con una demanda.

Luego del choque, que la misma Luli dio a conocer en sus redes sociales, Campos habló en un programa de farándula y aseguró que "esto es un tongo (...) no se qubró ni la uña".

Nicole Moreno amenazó con demanda

Tras darse a conocer los dichos de Daniella, a los que se sumó el periodista de farándula Michael "guagüito" Roldán, Moreno respondió en sus stories de Instagram.

Pese a que Luli posteriormente borró los videos de la red social, estos fueron rescatados por el programa Sígueme, donde los aludidos también respondieron.

"Estoy aburrida de personas que se refieren a mí de manera abrupta, sin conocimiento (...) No tienen nada aquí (en la cabeza)”, comenzó Luli.

Tras eso, le habló directamente a "Guagüito, si tú sigues hablando de mí de manera como lo estás haciendo en este momento, en verdad… demanda".

"Ustedes no investigan, no saben lo que realmente pasó, no saben cuánto tiempo esperé antes de hacer ese live (...) utilicé ese medio de ayuda ya que la ambulancia ni Carabineros en ese momento llegó”, sostuvo.

En la misma línea, declaró que “Guagüito, escúchame. Si quieres seguir trabajando en ese lugar, sentado, hablando de la gente mal y sin informarte... porque si supuestamente eres periodista y no te supiste reinventar, debiste haber hecho cosas más de aquí (la cabeza) y no sentarte a hablar de los conocidos, famosos...”.

Respecto a Campos, la modelo fitness aseguró no saber como se llama y la describió como "la chica que estuvo con (Iván) Zamorano".

Por su parte, Roldán contestó que "yo sigo sintiendo que es una exageración lo que ella hizo", mientras que Campos indicó irónicamente que "yo estoy preocupada por Luli" y demostró asombro porque Moreno no supiera quién era.