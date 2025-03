“Podré ser muchas cosas, pero no esto”: Luz Violeta anunció acciones legales tras acusaciones de abuso sexual - Chilevisión

El transformista chileno participó del reality show "Secreto en la Mansión", el cual no alcanzó a ser grabado tras haber sido acusado de abuso sexual hacia Carlos Morales.

Tras semanas de hermetismo, el transformista chileno Luz Violeta, anunció en redes sociales que tomará acciones legales tras haber sido acusado de abuso sexual en el reality show de Diego González "Secreto en la Mansión".

Los participantes del programa sólo estuvieron grabando durante un día, tras inculpar a Erik Manosalva, también conocido como Lelo, de haber hecho rituales de magia negra, mientras que Carlos Morales aseguró haber sido víctima de abuso sexual.

"Podré ser muchas cosas, pero no esto"

A través de su cuenta de Instagram, Luz Violeta publicó un extracto de una de las primeras transmisiones en vivo realizada por Carlos Morales, también conocido como "Tio Michi", en donde él niega su participación.

"Yo no voy a decir, Luz Violeta, que tú lo hiciste porque me imagino que fue el otro niño el que me bajó el pantalón, el boxer y el que intentó hue... conmigo mientras yo estaba ahí acostado", señaló Carlos.

En esa misma línea, agregó: "No sé si tú fuiste complice o no, si te diste cuenta, quizás no te diste cuenta", por lo que Luz Violeta volvió a negar tajantemente haber sido responsable de dichas acusaciones.

"Les dejo un video de Carlos, que después de acusarme injustamente y mentir descaradamente. comenta clarito que yo no fui. Después de haber dicho algo tan grave se desdice", expresó el transformista, quien ha recibido duros comentarios en redes sociales.

VER MÁS SOBRE LUZ VIOLETA

Asimismo, agregó: "El daño ya está hecho y aún espero unas disculpas. No obstante, estoy tomando acciones legales contra los que resulten responsables de esta grave calumnia y voy a seguir hasta el final con esto para limpiar mi nombre. Podré ser muchas cosas, pero no ésto".

Finalmente, Luz Violeta envió un tajante mensaje a quienes participaron de dicho reality: "¿Esta gente sabrá que uno tiene una vida?, familia y amigos que sufren por esto ¿Tan desesperados están por fama?", cerró.

Revisa la publicación de Instagram: