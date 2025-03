“Siempre ha sido medio...”: Lelo arremetió contra Karol Lucero y se sumó a funa en su contra - Chilevisión

El ex chico Yingo recordó episodios de homofobia por parte del comunicador y aseguró haber sido víctima de Bullying.

Karol Lucero sigue en el ojo del huracán tras ser acusado de malos tratos y de no pagar dinero a sus trabajadores, lo que ha provocado la molestia de usuarios en redes y de sus ex colegas.

Todo comenzó luego de que el TikToker Danilo 21 expusiera al comunicador, esto luego de que personal de Like Media denunciara un no pago por su trabajo en el medio de comunicación.

Ante esto, Erik Cristo, también conocido como Lelo, no tardó en opinar sobre la situación y dar a conocer episodios en los que se vio violentado por Karol.

Lelo arremetió contra Karol Lucero por los malos tratos a sus trabajadores

En una aparición en el programa Que te lo Digo, Lelo se sinceró y sostuvo que las malas prácticas de Karol Lucero han estado presentes desde sus inicios en televisión.

"Para mí no es novedad que pasen estas cosas con él, porque siempre ha sido medio turbio en las cosas que hace", señaló.

"A raíz de toda la fama que tuvo, le entró la soberbia. Empezó a molestarme a mí en el programa, me hacía mucho bullying en la radio", reveló.

En la misma línea, comentó que cuando trabajaban en la radio vivió un episodio de homofobia por parte del comunicador. "Me acuerdo de una situación en particular en la que le tuve que agarrar el micrófono porque no paraba de molestarme. Lo típico, ustedes saben, que le hacen a los gays o a la gente de la comunidad con ‘¡Uy!’ y esas cosas, empezar a menospreciar".