“Yo no soy payasa”: El duro mensaje de Perla Ilich tras anunciar interés por ser alcaldesa - Chilevisión

La gitana estuvo en un live con la senadora Ximena Rincón, con quien manifestó explícitamente que existe una intención de competir por la alcaldía de Maipú.

Perla Ilich compartió un extenso descargo en Instagram, tras recibir algunas críticas que apuntaron a su interés por competir en una posible candidatura por la alcaldía de Maipú.

Recordemos que la gitana estuvo en un live con la senadora Ximena Rincón, con quien manifestó explícitamente que existe una intención de ser candidata: "He ido pocas veces, pero he ido".

Perla Ilich anuncia su intención de ser Alcaldesa en Maipú de la mano de Ximena Rincón 🤡 @ximerincon: “En la comuna de Maipú me han dado mucho cariño; siempre me han tratado muy bien cada vez que he ido. Pocas veces, pero he ido, estuve en la plaza” pic.twitter.com/o3qvwVwHzn — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) May 27, 2024

Tras esto, usuarios de redes sociales cuestionaron sus motivaciones en duros términos.

Ante las reacciones, Ilich compartió una reflexión a través de Instagram: "El problema de un rumor mal contado te puede hacer odiar al inocente y amar al payaso. Yo no soy payasa… Soy Perla, sin título, pero real y directa".

"Si me das respeto te lo devuelvo, si me juzgas sin conocerme te diré las verdades en la cara. Con respeto", añadió en el escrito.

La respuesta de Perla a las críticas

Pero el descargo fue mucho más allá, puesto que en una fotografía ella dejó un extenso mensaje: "Soy mujer de 32 años, madre de 3 hijos maravillosos, emprendedora, cocinera, enfermera, ama de casa, doctora cuando se enferman, consejera de personas que muchas veces me dejan un mensaje pidiéndome un consejo sin conocerme en persona", relató.

"(Soy) gitana y chilena con orgullo, veo la TV como tú, como un espectador, los problemas reales que vivimos día a día. Ser honesto no significa ser tonto y no tener un título no te hace más que yo. Me hubiera encantado tenerlo, pero no", sumó.

"La calle me ha enseñado mucho, dios me ha premiado con mi esfuerzo de ser mujer y haber creado una comunidad con chilenos que me siguen por ser directa y no dejarme pisotear por nadie. No merezco más que tú por haber trabajado en TV ni me desclasifiques por eso", alzó como reclamo.

"Antes de todo soy mujer y no merezco que me compares con nadie. Todo ser humano es único y sí, lo que sí tengo es personalidad para decirte payaso. Mucho bla, bla y poca ayuda a quien más lo necesita", cerró.

