“Ojalá yo me vaya”: Raquel Argandoña impactó con reflexión sobre sus hijos y la muerte - Chilevisión

La animadora se sinceró sobre la crisis que se vive en su familia, dado que Nano y Kel no mantienen una relación, por lo que terminó recibiendo el consuelo de sus compañeros de trabajo.

Raquel Argandoña causó impacto en el mundo del espectáculo tras realizar una compleja reflexión sobre sus problemas familiares y la crisis que existe entre sus hijos, Nano y Kel, quienes no se hablan desde hace una década.

La animadora aseguró que su muerte es lo único que podría unir a su familia y entre lágrimas deseó que este hecho ocurriera, recibiendo el consuelo de Paty Maldonado y José Miguel Viñuela.

"Ojalá yo me vaya"

Los hechos ocurrieron en el último capítulo de Tal Cual, donde Maldonado se sinceró sobre la muerte, dando paso a la confesión de Raquel.

"Yo creo que es la única manera de que se junten todos y lo he pensado. Dije: 'Ojalá yo me vaya' porque es el momento en que se tienen que unir todos. No sé si van a abrazarse, pero tienen que estar todos juntos", admitió Raquel en alusión a la mala relación de sus hijos.

Finalmente, Argandoña terminó por confesar que uno de sus sueños más grandes es que Nano y Kel puedan reparar su relación y vuelvan a hablar.