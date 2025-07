“Nunca tuve nada con ese señor”: Angie Jibaja contó su verdad tras haber sido baleada en 2020 - Chilevisión

El atacante de Angie Jibaja fue condenado a 15 años de prisión en Perú por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Angie Jibaja revivió el ataque a disparos del que fue víctima en 2020 y contó su verdad sobre lo ocurrido en el último capítulo de Primer Plano.

La modelo recibió cuatro disparos por parte de Ricardo Márquez, un hombre de 75 años quien además hirió a un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Angie Jibaja contó su verdad

El atacante fue detenido y hallado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa, por lo que recibió una sentencia de 15 años de cárcel y además tuvo que indemnizar a Angie con 45.000 soles peruanos, equivalente a $11.927.196 pesos chilenos.

En aquel entonces, se aseguró que Ricardo Márquez era la pareja sentimental de Angie Jibaja. Al respecto, ella fue tajante y señaló: "Yo nunca tuve nada con ese señor".

La gravedad del ataque tuvo a Jibaja internada durante semanas y estuvo a punto de morir: "Definitivamente esa experiencia me marcó muchísimo. Estuve en un lugar equivocado y un hombre me sacó la pistola y me empezó a disparar", explicó.

En esa misma línea, agregó: "Yo casi me muero" y luego detalló que para poder extraer las balas tuvo que ser sometida a una compleja intervención que le dejó una gran cicatriz vertical en el torso.

Afortunadamente las balas no rozaron ninguna arteria, aunque sí afectaron sus órganos, sin embargo sus médicos lo consideraron una situación inédita.

"Cuando yo desperté el doctor me dijo: '¿Tú crees en Dios?' y yo le dije 'sí' y me dijo: 'Bueno, agradécele porque lo que te ha pasado no pasa, o sea... otra persona está muerta'", concluyó la modelo.

