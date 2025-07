Angie Jigaba y su nueva vida lejos de los excesos: Intenta recuperar la tuición de sus hijos - Chilevisión

La modelo vivió problemas de salud, adicción a las drogas, escándalos y perdió la tuición de sus hijos en Perú, su país natal, pero retornó a Chile y cambió su vida: "Creo que nunca debí irme", admitió. Hoy intenta reencontrarse con sus hijos.

Este domingo Angie Jibaja estuvo presente en Primer Plano tras dos años alejada de la televisión, y habló por primera vez sobre su nueva vida alejada de los excesos y las polémicas.

La modelo se convirtió al cristianismo como Testigo de Jehová y está luchando para poder recuperar a sus hijos, después de haber superado problemas de salud mental y drogadicción.

La nueva vida de Angie Jibaja

Respecto de las razones que la llevaron a alejarse de la televisión, Angie reveló: "Llegué hace dos años a Chile, me vine escapando de muchas cosas que estaba pasando allá, de personas y gente que me estaba haciendo la guerra de una manera increíble, yo llegué de Chile y Perú me sacudió".

La modelo confesó que durante el tiempo que estuvo en Perú, extrañó Chile y admitió: "Creo que nunca debí irme, pero son cositas".

Durante su estadía en su país natal, Angie atravesó por una adicción a las drogas, crisis de salud mental que la tuvieron internada en múltiples ocasiones y en 2019 también perdió la tuición completa de sus dos hijos menores, fruto de la relación con Jean Paul Santamaría.

Jibaja sufrió una fuerte depresión al respecto y luego le pidió a su madre que la recibiera en su casa en Valparaíso. Ahí comenzó un camino ligado a la espiritualidad y la religión, donde decidió convertirse en Testigo de Jehová.

"Mi vida ha dado un vuelco increíble, yo siempre creí en Dios, pero siempre lo buscaba a mi manera. Pero llegar acá ha hecho que yo me acerque al Dios que yo conocí cuando niña, a estudiar la biblia, a profundizar en todo el tema de Jehová y me ayudó de un día a otro a estar bien", sentenció Angie.

Angie se propuso reencontrarse con sus hijos, sin embargo eso no ha sido posible y durante este tiempo ha tenido poca comunicación con ellos.

"Tengo adentro de mi corazón una angustia porque es inevitable si no tengo comunicación con mis hijos. Antes estaba muerta en vida, pero cuando llegué a Chile estaba más recuperada porque había avanzado en Perú los temas legales para recuperar a mis hijos", explicó la modelo.

Finalmente, Angie reveló que tras su cambio de vida recibió un mensaje de Romina Gachoy, esposa actual del padre de sus hijos, quien la felicitó por su cambio y le dio esperanzas sobre un reencuentro con sus hijos, pero eso no ha podido concretarse.

