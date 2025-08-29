Nuggets, arroz y una dura reflexión: La nueva vida de Alvaro Ballero tras separación - Chilevisión

Pese a tener cuatro hijos, Álvaro Ballero confesó que es primera vez que les prepara la comida para llevar a la escuela.

Tras 17 años de relación, Álvaro Ballero vive sus primeros días como separado luego de confirmar el quiebre de su matrimonio con la bailarina y patinadora, Ludmila Ksenofontova.

"Hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente la relación", explicó el pasado martes.

Por su parte, Ludmila pidió respeto y sostuvo que "somos una familia busca transitar este proceso de la mejor manera posible", a la vez que solicitó evitar juicios y especulaciones.

"La vida te enseña a palos"

Pese a tener cuatro hijos, este viernes el ex chico reallity subió una historia a su Instagram en la que confesó que "por primera vez" estaba preparando comida "para el colegio de los niños".



Junto con la imagen de algunos nuggets en una lata de horno, Ballero agregó una reflexión en medio de su nueva vida: "A veces la vida te enseña a palos, más para tercos como yo".



Finalmente, subió un video en la que muestra cómo está haciendo un arroz.