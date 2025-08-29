 Nuggets, arroz y una dura reflexión: La nueva vida de Alvaro Ballero tras separación - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 18:27

Nuggets, arroz y una dura reflexión: La nueva vida de Alvaro Ballero tras separación

Pese a tener cuatro hijos, Álvaro Ballero confesó que es primera vez que les prepara la comida para llevar a la escuela.

Publicado por CHV Noticias

Tras 17 años de relación, Álvaro Ballero vive sus primeros días como separado luego de confirmar el quiebre de su matrimonio con la bailarina y patinadora, Ludmila Ksenofontova.

"Hemos decidido tomar tiempo, reflexionar y separarnos. Este es el proceso más difícil y doloroso de mi vida, aquí no hubo engaño, pero los últimos años han sido tan difíciles que han afectado inevitablemente la relación", explicó el pasado martes.

Por su parte, Ludmila pidió respeto y sostuvo que "somos una familia busca transitar este proceso de la mejor manera posible", a la vez que solicitó evitar juicios y especulaciones. 

"La vida te enseña a palos"

Pese a tener cuatro hijos, este viernes el ex chico reallity subió una historia a su Instagram en la que confesó que "por primera vez" estaba preparando comida "para el colegio de los niños".

Junto con la imagen de algunos nuggets en una lata de horno, Ballero agregó una reflexión en medio de su nueva vida: "A veces la vida te enseña a palos, más para tercos como yo"

Finalmente, subió un video en la que muestra cómo está haciendo un arroz. 

Revisa aquí la historia:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

Lo último

Lo más visto

Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

29/08/2025

“Ya no aguanto más”: Emilia Dides contó la regla que le impuso a Sammis Reyes por síntoma del embarazo

La ex Miss Universo Chile, quien está esperando su primer hijo con Sammis Reyes, se quejó en redes sociales por un síntoma y pidió ayuda a sus seguidoras.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025