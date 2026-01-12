“Nos pasó lo mismo este año”: Segundo humorista se suma a acusaciones de Dino Gordillo en Viña 2026 - Chilevisión

La situación sorprendió al panel de Plan Perfecto, dado que este humorista contactó directamente a Eduardo de la Iglesia.

Este lunes en Plan Perfecto, Eduardo de la Iglesia reveló que existe otro humorista que habría atravesado la misma situación que Dino Gordillo y habría sido bajado sorpresivamente de la parrilla del Festival de Viña del Mar 2026.

El panelista recibió un mensaje de esta persona, quien además entregó expresamente su apoyo a Dino Gordillo, tras el complejo momento que atraviesa con la organización del certamen viñamarino.

¿Qué dijo Eduardo de la Iglesia?

"Me escribe una persona que yo conozco, que es del mundo del espectáculo y todo, que está en el mundo de la comedia, del humor y me dice: 'Le creo a Dino'", relató de la Iglesia.

En esa misma línea, esta persona le dijo: "A nosotros nos pasó lo mismo este año".

Eduardo aseguró que este humorista lo contactó directamente, pero no revelaría su identidad aún, sin embargo precisó que "es difícil hablar de humoristas de talla de, pero es una persona peso pesado de la comedia nacional".

Es importante recordar que Dino Gordillo acusó a la producción de Viña 2026, por haber hecho un acuerdo de palabra con él y luego bajarlo sin previo aviso de la parrilla del certamen.

Revive el momento: