“Nos enorgullece”: U. de Chile felicitó a “exalumno” Juan Pablo Sopa por el Tiny Desk de 31 Minutos - Chilevisión

Juan Pablo Sopa es el nombre del títere, abogado de profesión, que saltó al estrellato internacional gracias a su participación en la emblemática sesión de música en vivo. Su propia "casa de estudios" lo reconoció.

Tras el masivo éxito de la presentación de 31 Minutos en Tiny Desk de la radio pública estadounidense NPR, la Universidad de Chile brindó un merecido reconocimiento a uno de los personajes que pasó por la casa de estudios.

Se trata de Juan Pablo Sopa, un títere que es abogado de profesión y que en la serie interpreta la canción Objeción Denegada, la cual trata sobre sus complicaciones a la hora de ejercer en los tribunales.

"Fui el primer alumno en la facultad, defiendo a mis clientes con habilidad, pero el juez no confía en mí porque hablo como idiota", dice la canción, que llegó al número 1 en el Ranking Top durante la segunda temporada.

Dicho esto, la cuenta de Instagram de Admisión de la carrera de Derecho de la "casa de Bello", dedicó palabras al personaje por su rol en la exitosa presentación con 31 Minutos: "Desde Admisión Derecho UChile queremos felicitar a nuestro exalumno, que recientemente participó en el Tiny Desk".

Según agregaron, "nos enorgullece ver a quienes pasaron por nuestra casa de estudios representando el talento, la creatividad y la formación que caracteriza a nuestros egresados en espacios destacados".

A los elogios se sumó la propia cuenta oficial de la Universidad de Chile, la cual escribió en un comentario: "Y si no les gusta no es su problema… el problema es de la gente que no es buena", dijeron, citando un extracto de la canción.