 “Nos cerraron el paso”: Young Cister compartió registros en pleno incendio fuera de control en Concepción - Chilevisión
Minuto a minuto
“No sabemos nada de nuestros papás”: El crudo testimonio de mujer afectada por incendio forestal en Concepción Activó mensajería SAE: Senapred solicita evacuar "inmediatamente" sectores de Ñuble por incendio forestal Sismo sacude la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Fernando: “Amenaza inminente a carretera” VIDEO | Hallan machete durante búsqueda de Julia Chuñil en Máfil: Fiscal llegó al lugar
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/01/2026 19:03

“Nos cerraron el paso”: Young Cister compartió registros en pleno incendio fuera de control en Concepción

A través de sus historias, el cantante nacional Young Cister compartió dos videos en los que se puede ver una nube de humo y gigantescas llamas que cubren el cielo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se ha reportado un incendio forestal fuera de control en zonas rurales cercanas a la ciudad de Concepción, Región del Bíobío

Uno de los usuarios que difundió la emergencia fue el cantante nacional Young Cister, quien se encontraba de camino a un encuentro con sus fans cuando se topó con el siniestro. 

A través de sus historias, el artista compartió dos registros en los que se puede ver una nube de humo y gigantescas llamas que afectan un terreno boscoso. 

Reportan incendio fuera de control camino a Concepción

El siniestro también ha sido reportado por diversos usuarios de X y automovilistas que se encuentran de paso por el sector con destino a Concepción. 

"Mi gente de Conce, nos cerraron el paso hacia la ciudad porque el incendio forestal está desatado", escribió Young Cister en una de sus historias. 

Rutas cortadas y peligro de propagación 

De acuerdo a información preliminar, la autopista ruta del Itata se encuentra con el tránsito suspendido producto de la propagación de las llamas. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa 2026 sin postular: Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Lo último

Lo más visto

“Vuela alto mamita”: Diana Bolocco informó la muerte de su madre a los 90 años

Durante los últimos meses la familia Bolocco atravesó delicados momentos a raíz del estado de salud de Rose Marie Fonck.

17/01/2026

“Está un poquito gagá”: Daniel Fuenzalida arremete contra Jordi Castell por crítica tras muerte de Andrés Caniulef

El animador respondió al emplazamiento que hizo el fotógrafo en contra de figuras de la televisión tras el fallecimiento de periodista y lamentó el contexto en que fueron realizadas.

17/01/2026

Involucra a Chile: Ola de reacciones tras error de Bad Bunny durante concierto en Perú

El cantante se presentó en el Estadio Nacional de Lima frente a miles de fanáticos que quedaron sorprendidos cuando cometió un equivocación en pleno traslado hasta "La Casita".

17/01/2026

“Jamás le hicimos daño”: Supuesta mujer que robó a un pato en mall de Santiago contactó a Naya Fácil y pidió ayuda

En el escrito, esta mujer asegura que nunca robaron al pato y solo lo trasladaron de lugar para que pudiese encontrar a su madre porque quería salir de la laguna y podía ser lastimado.

16/01/2026