“Nos cerraron el paso”: Young Cister compartió registros en pleno incendio fuera de control en Concepción - Chilevisión

A través de sus historias, el cantante nacional Young Cister compartió dos videos en los que se puede ver una nube de humo y gigantescas llamas que cubren el cielo.

Durante la tarde de este sábado se ha reportado un incendio forestal fuera de control en zonas rurales cercanas a la ciudad de Concepción, Región del Bíobío.

Uno de los usuarios que difundió la emergencia fue el cantante nacional Young Cister, quien se encontraba de camino a un encuentro con sus fans cuando se topó con el siniestro.

A través de sus historias, el artista compartió dos registros en los que se puede ver una nube de humo y gigantescas llamas que afectan un terreno boscoso.

Reportan incendio fuera de control camino a Concepción

El siniestro también ha sido reportado por diversos usuarios de X y automovilistas que se encuentran de paso por el sector con destino a Concepción.

"Mi gente de Conce, nos cerraron el paso hacia la ciudad porque el incendio forestal está desatado", escribió Young Cister en una de sus historias.

Rutas cortadas y peligro de propagación

De acuerdo a información preliminar, la autopista ruta del Itata se encuentra con el tránsito suspendido producto de la propagación de las llamas.