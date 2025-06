“No todo tiene que ser lindo”: Cristián de la Fuente y su potente mensaje en el Día del Padre - Chilevisión

El actor nacional subió un mensaje en su cuenta de Instagram donde reflexionó la especial jornada que está atravesando debido a la distancia física que lo separa de Laura de la Fuente, su hija.

Al igual que muchas celebridades, Cristián de la Fuente tuvo un especial Día del Padre donde realizó una reflexión más profunda sobre la fecha conmemorativa y los matices que puede tener.

El actor chileno, quien afirmó que no pudo festejar el día junto a Laura de la Fuente ya que estaría a varios kilómetros de distancia y sintiéndose mal durante la jornada.

Cristián de la Fuente y un Día del Padre distinto

A través de su cuenta de Instagram, la personalidad compartió sus impresiones de no poner compartir con su ser querido por circunstancias de la vida e hizo un llamado de solidaridad.

"Feliz día para todos los hijos que no estamos con nuestros padres y a todos los padres que no estamos con nuestras hijas. No estamos solos", expresó en la descripción de su publicación.

Asimismo, en el mismo reel añadió que "un día del padre especial porque no tengo a mi padre. No tengo a mi hija porque está lejos. Físicamente no me siento bien, estoy medio enfermo".

Por otro lado, el actor afirmó que "hay muchos padres que por distintas razones están solos y a esos padres quiero mandarles un abrazo porque no están solos.

Finalmente, cerró agregando que no todas la celebraciones tiene que ser armoniosas: "No todo en instagram tiene que ser lindo, fotos con filtros o pasándolo bien".