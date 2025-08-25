“No quiero”: Pancho Melo relató experiencias paranormales tras muerte de Carolina Fadic - Chilevisión

El actor aseguró haber sentido la presencia de la fallecida actriz en dos oportunidades, una de ellas estaba directamente relacionada con Fadic.

Pancho Melo aseguró haber vivido experiencias paranormales tras la muerte de la actriz Carolina Fadic, el 12 de octubre de 2002.

El actor estuvo invitado en el último capítulo del podcast "Sin Editar" de Pamela Díaz, donde partió explicando que el primero de los sucesos ocurrió en una romería que se hizo especialmente en honor a Carolina.

¿Qué dijo Pancho Melo?

"Se hizo una romería en Chucre Manzur, en lo que se llamaba 'Galpón 7', en Bellavista y la gente iba y le dejaba unas flores. Entonces algunos nos repartimos el hecho de estar cuidando un poco a ella porque había que limpiar un poco el proceso", comenzó explicando Melo.

En ese contexto, comentó que se había agachado cuando sintió que alguien le daba palmadas en la espalda: "Me di vuelta a mirar quién era y no había nadie, y dije: 'Me estás hue..., Carolina'. Fue preciso".

El segundo de los hechos ocurrió en una obra de teatro donde compartía escenario con Paulina Urrutia y Luis Gnecco que se llamaba "Devastados": "Y me habían invitado a un programa de Chilevisión, a hablar de ella, después de la función y yo no tenía ganas de ir", sentenció Melo.

Acto seguido "estaba ahí en la platea, esperando que partiera la función, y el escenario era una pieza de hotel, con champaña y cosas, y yo estaba ahí pensando: 'No quiero, Carola, no quiero' y de repente ¡Pá! Explotó la champaña, que no había explotado nunca".

Finalmente, Pancho Melo concluyó: "Yo entendí que ella me dijo: 'Relájate, está todo bien' y fui feliz".