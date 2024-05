“No me moví de su lado”: Daniella Campos desclasifica supuesto desmentido de doctor que chocó a Nicole Moreno - Chilevisión

La información fue revelada por Daniella Campos, quien aseguró haber tomado contacto con el especialista para conocer su versión de lo ocurrido en el accidente con Nicole Moreno.

Daniella Campos desclasificó desconocidos detalles del accidente automovilístico que sufrió Nicole Moreno, tras verse involucrada en un choque con un doctor, el cual entregó su versión de los hechos.

Así lo reveló la panelista en el programa Sígueme, donde aseguró que el hombre habría desmentido las declaraciones de Luli debido a que sí la habría ayudado tras el incidente.

"Recordemos que ella acusó negligencia de su parte por no prestarle ayuda. el doctor me dice 'no solo le presté la ayuda, sino que toda la contención emocional hasta que llegó la gente de Paz Ciudadana'. Es por eso que ella sabía su nombre y profesión", detalló Daniella.

"En ningún momento me moví de su lado hasta que llegó Paz Ciudadana, porque ellos traían el cuello ortopédico y de lo único que se quejaba Nicole en ese momento era de dolor cervical. Sabe que soy médico porque se lo expliqué al atenderla", agregó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Él está asombrado por todo lo que está pasando"

Según continuó explicando Campos, el especialista detalló que cuando la modelo fitness se dispuso a grabar el Live para sus redes sociales, es justo en ese momento en el que él se retira del lugar y Nicole queda en compañía de un peatón que se acercó y dos personas de Seguridad Ciudadana que le pusieron el cuello ortopédico.

"La acusación más grave de Nicole tiene que ver con que acusa a este médico cirujano de haber conducido bajo los efectos del alcohol o que tenía olor a alcohol", complementó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En esa misma línea, la panelista indicó: "Él está asombrado por todo lo que está pasando... Me explica que fue llevado a la comisaría a hacer el alcotest. Voluntariamente fue, y salió cero, totalmente negativo".

De acuerdo a la información entregada, finalmente Daniella Campos también comentó que el Colegio Médico estaría respaldando al especialista tras los dichos de Nicole Moreno.

Recordar que durante esta tarde, Moreno anunció acciones legales en contra de Campos y al mismo tiempo le envió una dura advertencia.