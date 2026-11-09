“No estoy furiosa”: Millaray Viera reapareció tras ausencia en Teletón y negó rumor sobre Tita Ureta

En un video publicado en Instagram, la animadora alzó la voz mientras circulaban especulaciones sobre un supuesto “día de furia” con su colega. “No entiendo por qué quieren hacernos competir”, apuntó.

Millaray Viera reapareció en redes sociales tras su comentada ausencia en la Teletón 2026 y negó que estuviera molesta con Tita Ureta por su participación en la cruzada solidaria.

En un video publicado en Instagram, la animadora dijo que decidió hablar porque, por segunda vez en poco tiempo, circulaba un rumor de rivalidad con una colega a la que considera su amiga.

La versión surgió en el portal de espectáculos Infama, que aseguró que Viera se habría molestado al enterarse de que Ureta ocuparía uno de los cupos de su canal en la transmisión.





Millaray Viera negó molestia con Tita Ureta

“Yo normalmente no salgo a aclarar nada, pero en este caso me parece importante decir que es falso ”, señaló Viera. “Yo no siento que tenga un derecho especial para estar en Teletón. Estar en Teletón es un regalo, más no un derecho”.

La animadora también se refirió a una versión anterior que apuntaba a que Ureta se habría quedado con la conducción de un programa estelar de su señal.

“A mí jamás nadie me ha ofrecido hacer otro programa que no sea el que estoy haciendo ahora”, aseguró.





Viera explicó que le incomoda que se las presente como rivales. “Somos dos personas abriéndose camino en este mundo, dos madres que se sacan la mugre y no entiendo por qué quieren hacernos competir ”, expresó.

Por último, aseguró que le parece natural que Ureta haya participado en la transmisión y pidió que se deje de especular sobre su relación.

“La Tita es mi amiga, la quiero mucho. Nada de lo que están diciendo es real”, recalcó. “No estoy furiosa para nada y mi corazón está con Teletón igual que siempre”, agregó.

“Espero que con esto entiendan que no es real y no sigan especulando“, cerró la comunicadora.