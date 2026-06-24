“¿No será mucho?”: Millaray Viera sacó aplausos con elegante respuesta ante rumores de nuevo romance

La animadora salió al paso de las especulaciones que surgieron en redes sociales, luego de que un usuario le dejara un comentario en una de sus publicaciones de Instagram.

Millaray Viera puso freno a las especulaciones que surgieron en redes sociales luego de que un usuario le dejara un comentario en una de sus publicaciones de Instagram, situación que llevó a algunos portales a instalar la teoría de un supuesto nuevo romance.

Todo comenzó cuando un hombre identificado como Sebastián Guzmán comentó una reciente fotografía de la animadora con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Pensar que me enamoras cada día”.

El comentario rápidamente comenzó a circular en redes sociales y fue compartido por el portal Infama, donde incluso se especuló sobre la posibilidad de que se tratara de una nueva pareja de la exconductora de televisión.





Millaray Viera barrió con especulaciones de nuevo romance

Sin embargo, la propia Millaray Viera salió al paso de los rumores y utilizó sus historias de Instagram para cuestionar la forma en que se abordó el tema, descartando de plano cualquier relación amorosa.

“Siempre dejo pasar este tipo de cosas calladita”, escribió la comunicadora junto a una captura de las publicaciones que daban cuenta de las especulaciones.

Posteriormente, profundizó en su molestia por las conclusiones que se sacaron a partir de un simple comentario en una red social pública.

“¿Pero que te inventen un romance a partir de que un seguidor te deje comentarios en tus redes públicas de una persona pública no será mucho? Pregunta seria” , planteó.

La animadora también abrió el debate sobre los límites de este tipo de contenidos. “¿Ustedes creen que debiese haber un límite?”, agregó.