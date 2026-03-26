“Todavía hay amor”: Aseguran que Millaray Viera terminó su relación con Jorge Matte

La distancia habría sido la principal razón del quiebre, pero cercanos a la pareja ponen en duda que sea una ruptura definitiva.

Este jueves, el periodista Hugo Valencia reveló que Millaray Viera y Jorge Matte terminaron su relación tras dos años juntos.

El quiebre se habría provocado debido a que viven en continentes distintos, dado que Matte pasa casi la totalidad del año en Europa, mientras que Millaray lo hace en Chile.





Jorge Matte y Millaray Viera terminaron su relación

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Valencia comentó: “Logré dar con el círculo más estrecho de ambos (…) hoy día puedo confirmar que efectivamente terminaron su relación”.

El periodista aclaró que la ruptura se habría provocado hace aproximadamente tres meses: “Acá terceros involucrados no habría, que el quiebre amoroso se habría dado por un tema de logística”.

Esto, debido a que Jorge vive la mayor parte del año en Europa, mientras que Millaray tiene su trabajo y sus hijas en Chile, por lo que reside acá.

“A eso se suma que Millaray Viera atravesó una enfermedad muy compleja hace un tiempo (…) y eso hace que se replantee muchas cosas y, entre ellos, la relación amorosa”, expresó Valencia.

El periodista aseguró que la ruptura fue “en muy buenos términos, incluso me hablan que todavía hay amor de por medio. El círculo cercano incluso me dice que podríamos estar ante un quiebre que no necesariamente vaya a ser definitivo”, cerró.

Revisa la publicación de Instagram: