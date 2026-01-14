 ¿Lo recuerdas? Nico Yunge reapareció en redes y sorprendió con nueva imagen tras perder 40 kilos - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras megaoperativo encuentran cédula de identidad de Julia Chuñil en casa de uno de sus hijos detenido Partido Nacional Libertario anunció que no formará parte del gobierno de José Antonio Kast No acudió a trabajar y fue encontrada muerta: Las hipótesis que se manejan por homicidio de parvularia en el Biobío Senapred declara alerta roja por incendio forestal en San Nicolás: Solicitan evacuar la zona Fue encontrada sin vida dentro su hogar: ¿Quién es Magdalena Burgos?
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/01/2026 15:57

¿Lo recuerdas? Nico Yunge reapareció en redes y sorprendió con nueva imagen tras perder 40 kilos

El ex chico reality, actualmente radicado en Reino Unido, generó varias reacciones tras publicar una imagen con el antes y el después de su apariencia.

Publicado por CHV Noticias

Nicolás Yunge, una de las figuras más mediáticas de la farándula chilena del 2010, reapareció en redes sociales para lucir su nueva imagen luego de bajar más de 40 kilos.

El ex chico reality radicado en Reino Unido generó varias reacciones tras publicar una imagen con el antes y el después de su figura.

"Estoy orgulloso de mí, he perdido 40 kilos. Subí de peso durante la pandemia en un momento de mi vida donde también estaba luchando con mi tumor, diagnóstico de diabetes por la subida de peso, la pérdida de un querido primo y mi hermana menor", señaló en Instagram.

Asimismo, indicó que enfrentó este proceso "sobreviviendo en un país, luchando por mis derechos humanos como refugiado, un idioma no nativo al mío y a eso también mi salud mental sumamente deteriorada por años de batallas desde mi adolescencia".

"Les quiero decir que hoy en día mi salud ha mejorado internamente y exteriormente", sostuvo la exfigura televisiva.

La nueva vida de Nico Yunge lejos de la televisión

En la misma publicación, Yunge reveló que pronto comenzará a estudiar una carrera universitaria a sus 33 años y se cambió de ciudad.

"Corté relaciones, cambié hábitos y soy una persona que sigue luchando día a día por algo mejor", expresó.

"Quiero que sepan que el dolor ajeno es desconocido al otro y cada batalla es distinta, pero si alguien te puede salvar en esta vida, eres tú y nadie más que tú. No es fácil, pero es un proceso en el cual sigo trabajando día a día", agregó.

Cabe recordar que Nicolás fue un rostro habitual en programas de farándula tras saltar a la fama en el docureality Perla, tan real como tú (2011).

En 2019 relató que había enfrentado acoso, amenazas e incluso agresiones debido a su orientación sexual, lo que lo llevó a buscar un nuevo comienzo fuera de Chile. Fue así como se residió en Liverpool, en calidad de refugiado por derechos humanos.

Sin embargo, sus inicios en tierras británicas no fueron fáciles, ya que desde este lugar le tocó enfrentar duros procesos como pérdidas familiares y un diagnóstico de cáncer.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aporte Familiar Permanente 2026: Revisa fechas de pago y nuevo monto del ex Bono Marzo

Lo último

Lo más visto

“No es fácil”: Compañeros de Andrés Caniulef se quebraron en vivo al retomar programa tras muerte

Titi García-Huidobro estuvo a cargo de dar el vamos al espacio que compartía con el fallecido periodista. "Es una de las cosas más difíciles que he hecho", sinceró.

14/01/2026

¿Quiénes son los 4 detenidos por caso Julia Chuñil? Serán formalizados por desaparición y homicidio

Los detenidos corresponden a tres hijos de la víctima y a un exyerno, todos quienes serán puestos a disposición del tribunal durante esta jornada para su control de detención y posterior formalización.

14/01/2026

Influencer que criticó viaje a Egipto acusó a Naya Fácil por exponer a su hijo: “Podría traer problemas legales”

La influencer se enfrascó en una polémica con Belu Viaja luego de un intercambio de mensajes en redes sociales a raíz de su crítica al país africano. Sin embargo, ahora la creadora de contenido de viajes la acusó por exponer a su hijo.

14/01/2026

¿Quién mató a Daniela Maluenda? Video exclusivo revelaría momento del disparo a joven madre en Cartagena

Reportajes de CHV Noticias accedió a los registros de una cámara de seguridad que capturó el instante en que se investiga hubieran asesinaron a Daniela Maluenda, la mujer que murió cuando iba con su hijo de 3 años a bordo de un vehículo.

14/01/2026