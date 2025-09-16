 Muere a los 89 años el mítico actor estadounidense Robert Redford - Chilevisión
16/09/2025 09:32

Muere a los 89 años el mítico actor estadounidense Robert Redford

El actor y director estadounidense se había retirado de Hollywood en 2018 y según se informó, falleció en su casa ubicada en Utah.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este martes se informó la muerte del mítico actor de Hollywood, Robert Redford, a los 89 años de edad. 

La información fue revelada por The New York Times, donde señalan que el icónico intérprete estadounidense falleció en su casa en Utah.

El legendario actor construyó una larga carrera en la industria del cine, protagonizando clásicos como El Golpe, Dos hombres y un destino, Memorias de África o Todos los hombres del presidente.

En 2018 dio un paso al costado y anunció su retiro de la actuación tras finalizar su última película, The Old Man and the Gun.

A lo largo de su vida profesional consiguió varias distinciones, siendo la más importantes el Oscar a Mejor Director por Ordinary People (1981) y el Oscar honorífico por su trayectoria en 2002. 

