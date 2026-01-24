 “Muchos no hablan por...”: Ivette Vergara criticó a colegas por su silencio tras gala de Viña 2025 - Chilevisión
24/01/2026 12:49

“Muchos no hablan por...”: Ivette Vergara criticó a colegas por su silencio tras gala de Viña 2025

La animadora, quien aseguró que fue vetada de la actual edición del desfile en la Ciudad Jardín, apuntó contra sus pares por tener una postura "doble estándar" respecto a la organización del evento viñamarino.

Ivette Vergara volvió a referirse a la Gala de Viña del Mar, pero ahora apuntó contra los animadores y famosos invitados a la ceremonia, cuestionando su "silencio" hacia el evento.

La periodista y animadora, quien fue una de las primeras en criticar la organización que tuvo la alfombra roja en la edición pasada, decidió hablar sin filtro de sus colegas.

Ivette Vergara y críticas a sus colegas por la Gala de Viña

Para la cuenta @conlentescomolosfamosos de Instagram, la animadora hizo un análisis de las repercusiones que han tenido sus dichos, cuestionando a sus pares por ser "doble estándar".

"Muchos no hablan porque siempre quieren que los inviten a la gala y no es hablar mal, es decir lo que ocurrió, que es muy distinto. Y otros porque quieren quedar bien con todo el mundo y este medio es así", espetó Ivette Vergara.

Además, la periodista añadió que: "Hay muchos animadores que quieren quedar bien siempre. No voy a decir (quiénes), obviamente, por respeto y porque no me interesa polemizar".

Finalmente, la animadora reveló qué generó su molestia con sus colegas: "Me molesté cuando, después de recibir los mensajes (de apoyo), le ponían el micrófono (a los famosos) y decían: 'Son cosas que pasan, está todo bien'. No, po', no puedes ser doble estándar".

