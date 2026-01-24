“Muchos no hablan por...”: Ivette Vergara criticó a colegas por su silencio tras gala de Viña 2025 - Chilevisión

La animadora, quien aseguró que fue vetada de la actual edición del desfile en la Ciudad Jardín, apuntó contra sus pares por tener una postura "doble estándar" respecto a la organización del evento viñamarino.

Ivette Vergara volvió a referirse a la Gala de Viña del Mar, pero ahora apuntó contra los animadores y famosos invitados a la ceremonia, cuestionando su "silencio" hacia el evento.

La periodista y animadora, quien fue una de las primeras en criticar la organización que tuvo la alfombra roja en la edición pasada, decidió hablar sin filtro de sus colegas.

Ivette Vergara y críticas a sus colegas por la Gala de Viña

Para la cuenta @conlentescomolosfamosos de Instagram, la animadora hizo un análisis de las repercusiones que han tenido sus dichos, cuestionando a sus pares por ser "doble estándar".

"Muchos no hablan porque siempre quieren que los inviten a la gala y no es hablar mal, es decir lo que ocurrió, que es muy distinto. Y otros porque quieren quedar bien con todo el mundo y este medio es así", espetó Ivette Vergara.

Además, la periodista añadió que: "Hay muchos animadores que quieren quedar bien siempre. No voy a decir (quiénes), obviamente, por respeto y porque no me interesa polemizar".

Finalmente, la animadora reveló qué generó su molestia con sus colegas: "Me molesté cuando, después de recibir los mensajes (de apoyo), le ponían el micrófono (a los famosos) y decían: 'Son cosas que pasan, está todo bien'. No, po', no puedes ser doble estándar".