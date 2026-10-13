“Mucha frustración”: Paula Bolatti revela difícil presente tras complejo diagnóstico de enfermedad crónica

La modelo e influencer argentina contó cómo vive con el diagnóstico y las cosas que ha dejado de hacer a causa de su enfermedad, aunque compartió un mensaje positivo sobre cómo ha aprendido a cuidarse de sí misma.

Paula Bolatti reveló que atraviesa una delicada situación personal luego de ser diagnosticada con una enfermedad crónica a sus 33 años.

La modelo e influencer argentina usó sus redes sociales para compartir su experiencia en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde comenzó a dar detalles de los cambios que experimentó tras luego de que le diagnosticaran artritis reumatoide.

“Es una enfermedad autoinmune, crónica, que por ahora no tiene cura. Es una enfermedad que te recuerda todos los días que está ahí”, explicó.

La exchica reality contó que hace cinco meses supo de su enfermedad y desde entonces ha tenido notorios cambios en su vida cotidiana, dejando de hacer cosas que para ella eran comunes.

“Me cuesta abrir paquetes, me cuesta tender la cama, me cuesta, no sé, incluso cuando una amiga me pidió el otro día que le atara el top, no tenía la fuerza suficiente en mis dedos para hacerlo”, sinceró.

Paula Bolatti y los cambios tras su enfermedad

Paula Bolatti también abordó los cambios que ha tenido tras su diagnóstico y reveló que “aunque siempre me preocupé por mi alimentación, por hacer deporte, por mi bienestar, no pude evitar sentir culpa“.

“Pensaba si quizás podría haberlo evitado, pero la verdad es que hoy estoy aprendiendo que no todo depende de mí 100%“, agregó.

Por otra parte, se mostró positiva en medio de este proceso y valoró que “estoy aprendiendo. Y también me da un poquito de miedo pensar en el futuro. Aprendiendo a cuidarme, escucharme, aceptar mis nuevos límites y soltar la culpa por lo que no puedo controlar. Hay días buenos y otros de mucha frustración, y ambas cosas están bien“.