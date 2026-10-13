13/ 10/ 2026 23:04

“Me tiró al suelo y no podía salir”: Mujer relató derrumbe del techo de su casa en Santiago por la lluvia

En conversación con CHV Noticias, María relató cómo el techo de su living se derrumbó durante una fuerte lluvia con granizo en la comuna de Santiago. El incidente llenó su hogar de agua y dañó sus pertenencias, y aseguró que un árbol contribuyó al colapso del techo al acumular en él hojas y agua. En ese momento, contó la afectada, se encontraba sola y, tras quedar atrapada en los escombros, tuvo que pedir ayuda a su vecino. Ahora deberá enfrentar los gastos de reparación, pero teme no contar con los recursos.