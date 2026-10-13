13/ 10/ 2026 22:39

Subterráneos inundados en Ñuñoa tras intensas lluvias: Vecinos intentaron salvar sus vehículos

Las intensas precipitaciones registradas este martes en la Región Metropolitana provocaron una grave inundación en dos torres de departamentos ubicadas en calle José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa. El agua ingresó a los niveles -1 y -2 de los edificios, afectando estacionamientos, bodegas y vehículos que permanecían en el lugar. Uno de los residentes aseguró que el agua superó la altura de sus rodillas y que logró retirar su automóvil antes de que resultara dañado.