“Preocupados del…”: La lapidaria respuesta de Felipe Thompson ante rumores de presunta infidelidad a Paula Bolatti

Se reveló un registro donde el exjugador de Gran Hermano aparece muy cercano a una mujer en una fiesta, el mismo mes en que habría conocido a Paula.

Este lunes, Paula Bolatti y Felipe Thompson se refirieron a los rumores de presunta infidelidad por parte del exparticipante de Gran Hermano 2.

El influencer fue vinculado sentimentalmente a una joven que en redes sociales se identifica como “Arita Gómez” y se publicó un video donde ambos aparecen muy cercanos en una fiesta capitalina.





¿Qué dijeron Paula Bolatti y Felipe Thompson?

El registro fue expuesto por Infama, quienes dejaron en claro que el video data de marzo de 2025, lo que generó revuelo entre los internautas.

Esto debido a que, cuando Paula y Felipe comenzaron su relación en junio del mismo año, detallaron que la conexión fue inmediata apenas se conocieron, lo que ocurrió tres meses antes, es decir, en marzo.

Al respecto, la pareja contestó con una fotografía donde aparecen ambos y Paula besa en la mejilla a Felipe, quien sonríe a la cámara.

“La Pauli y yo preocupados del cahuín barato que subieron”, detallaron, dando por zanjada la polémica.

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